Monte Pora, Colere e Presolana alleati per lo skipass unico

Un unico skipass stagionale o settimanale per sciare sulle nevi di Colere, Monte Pora e Presolana: questa la grande novità della stagione invernale della Conca della Presolana, che prenderà il via in questi giorni. Si tratta di 40 km di piste e 18 impianti di risalita per un’esperienza unica tra le Orobie e attorno alla Regina, la Presolana. I tre comprensori hanno deciso infatti di fare squadra: una svolta per gli appassionati che con un unico skipass potranno sciare nelle tre stazioni e godendo di piste, scenari e servizi sempre differenti, adatti a diversi target. Un’opportunità strategica per il territorio che nei prossimi giorni si prepara ad accogliere migliaia di turisti.

Scenari mozzafiato e attività invernali

«Con l’arrivo dell’inverno, si aprono le porte a giornate indimenticabili sulle piste da sci di Colere, Monte Pora e Presolana – scrivono in un comunicato condiviso –. Quest’anno, la collaborazione tra queste località darà vita a un’esperienza unica per gli appassionati di sport invernali, creando un comprensorio con oltre 40 km di piste e 18 impianti di risalita, fruibile con un unico skipass stagionale o settimanale». E la promessa di scenari mozzafiato, nuovi investimenti sugli impianti, la vicinanza alle città, unita alla bellezza naturale dei luoghi, e alla diversità delle stazioni, potranno attrarre ancor più amanti dello sci e snowboard, sia principianti che esperti, e delle attività invernali. «La nuova collaborazione crea un’esperienza sciistica completa e diversificata – spiegano – offrendo ai visitatori una vasta gamma di piste adatte a tutti i livelli di abilità anche grazie ai significativi investimenti effettuati in tutte le stazioni». Una promessa anche di libertà: di esplorare una varietà di piste, paesaggi e percorsi, creando un’esperienza sciistica unica.

Sinergia e offerta diversificata

«Le sinergie fanno sempre bene, e questa collaborazione ci ha consentito di creare un’alleanza – ha detto Carlo Zanni, presidente di Valle Decia, la società controllante di Rsi che gestisce gli impianti di Colere –. Siamo contenti, crediamo nel fare sistema per promuovere il turismo invernale per il territorio proponendo un’offerta per tutte le tipologie di sciatori». «Fin da subito è stato un progetto fortemente voluto dai tre comprensori - ha detto Cristina Radici, presidente di Irta SpA –. Siamo contenti di essere riusciti a portarlo a termine per l’inizio della stagione così da poter dare ai turisti un’offerta diversificata nello stesso territorio». «Un passo fondamentale – commenta Lorenzo Pasinetti della Neve srl che gestisce gli impianti della Presolana – per la crescita del territorio è importante fare sinergia tra tutti gli operatori turistici».

Costi e condizioni