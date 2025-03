Sci e sole, stazioni affollate. «Aperti fino a inizio aprile»

Il sole primaverile, unito alla disponibilità di neve ancora alta, non poteva che essere la condizione ideale per giornate da tutto esaurito sulle piste da sci bergamasche. Che ripongono grandi speranze nella prosecuzione della settimana di Carnevale, in attesa dell’arrivo dei turisti dal Milanese, per la festività ambrosiana, e, soprattutto nel caso della stazioni più grandi, puntano a proseguire la stagione sino all’inizio di aprile.

Altissima l’affluenza sulle piste

«Sono stati giorni bellissimi per noi - spiega Massimo Fossati, da Valtorta-Piani di Bobbio -. Il Carnevale non è ancora finito, l’affluenza tradizionalmente più alta per noi è nei giorni del Carnevale ambrosiano». I numeri delle presenze dei giorni scorsi sono stati altissimi: «Siamo mediamente intorno ai 6-7mila il sabato e la domenica, ma anche nei giorni feriali siamo intorno ai 3.500». Vista la quantità di neve ancora presente sulle piste, la data di chiusura della stagione è fissata qui al 6 aprile: «La notte sta facendo ancora freddo, puntiamo ad arrivare al primo fine settimana di aprile, se ci fossero problemi al massimo una settimana prima».

Grande entusiasmo anche a Foppolo, che quest’anno ha visto la riapertura del collegamento con Carona: «L’afflusso è stato notevole anche nei giorni scorsi, quasi come nel periodo natalizio - commenta Marco Calvetti, direttore del comprensorio -. Siamo in media tra i 2.000 e i 2.500 primi ingressi al giorno, domenica è stata la giornata con numeri più alti. Viene tanta gente da fuori e abbiamo grandi attese anche per il prossimo fine settimana».

Sole e neve: condizioni ideali

Le condizioni, dice Calvetti, «sono ideali, sia per la temperatura sia per la neve». La prospettiva di conclusione della stagione è anche qui simile: «Dovremmo proseguire sino al 30 marzo tutti i giorni, poi chiudere in settimana e aprire ancora per il weekend del 5-6 aprile. Decideremo poi se continuare o meno, è difficile sbilanciarsi adesso».

Punta a proseguire fino a fine mese con l’apertura della pista panoramica anche Piazzatorre: «Domenica e lunedì c’è stata tanta gente, martedì un po’ meno, aspettiamo il grosso tra venerdì e sabato - riferisce il gestore Renato Cristiano -. Dovremmo riuscire a tenere aperta la pista fino a fine marzo, proseguiremo in ogni caso fino a Pasqua con l’apertura della seggiovia e del rifugio».

In Val Seriana

Anche in Val Seriana il bilancio di tutti i comprensori è positivo, con numeri alti soprattutto domenica e lunedì. «Abbiamo avuto circa 3.000 primi ingressi nel fine settimana, 2.000 lunedì, meno nella giornata di ieri - riferisce dal Monte Pora l’ad Maurizio Seletti -. Le previsioni per il prossimo fine settimana sono buone». Anche qui tutti gli impianti rimangono aperti: «Le condizioni sono molto buone, con le temperature attuali non abbiamo problemi, l’idea è di tenere aperto fino alla fine di marzo, vedremo però come cambierà la situazione nelle prossime settimane».

Ancora tante prenotazioni, anche per le settimane bianche

Parla di fine marzo come data ultima anche Alessandro Testa, gestore degli impianti agli Spiazzi di Gromo: «Siamo stati pieni nel fine settimana e lunedì, mentre ieri le presenze erano più basse - riferisce -. Abbiamo ancora tante prenotazioni, anche per le settimane bianche la prossima settimana». Non ha ancora fissato una data di conclusione, ma si dimostra ottimista Omar Semperboni, presidente della cooperativa Nuova Lizzola: «Abbiamo avuto un fine settimana bellissimo, con una gara del Csi domenica e presenze alte anche negli altri giorni. Abbiamo tutto aperto, speriamo di proseguire così. Gli anni scorsi la chiusura è stata tradizionalmente a inizio aprile, ma al momento è impossibile prevederlo: andremo avanti finché riusciamo a garantire di sciare in sicurezza e con condizioni buone».

Può contare su riserve di neve particolarmente abbondanti Colere, dove «sono aperte tutte le piste da 1.400 a 2.200 metri - riferiscono da Rs Impianti -. Abbiamo un metro e mezzo di neve e ne chiamano ancora per settimana prossima. L’idea di arrivare fino a Pasqua c’è, ma è presto per sbilanciarsi: sicuramente puntiamo ad arrivare intorno al 10-15 aprile».