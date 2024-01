Accoltellata ad Almenno San Bartolomeo: grave 34enne, arrestato il compagno

Colpita con diversi fendenti: una donna di 34 anni è stata trasportata d’urgenza in ospedale nella tarda serata di mercoledì 3 gennaio dopo essere stata accoltellata dal compagno durante una lite ad Almenno San Bartolomeo. La 34enne è in prognosi è riservata, ma fuori pericolo. L’uomo, 35 anni, di Almè, è stato arrestato dai carabinieri per lesioni aggravate e si trova in carcere a Bergamo in attesa dell’interrogatorio di convalida.