Si è spenta sabato sera 21 novembre, nella sua casa di via Volpe a Gromlongo, frazione di Palazzago, Angela Amigoni. Lo scorso 5 settembre aveva festeggiato il traguardo dei 106 anni, nella stessa località in cui era nata nel 1920. Lascia il figlio Antonio con Silvana, Rosy e Mariella, la nipote Sara e la signora Svitlana.

Era particolarmente orgogliosa di essere stata la prima donna di Palazzago e delle sue frazioni a conseguire la patente e a guidare l’auto per raggiungere il posto di lavoro A sei anni Angela si era trasferita con la famiglia a Credaro, nella zona di Castello Montecchio, dove il padre aveva trovato lavoro come fattore alle dipendenze dell’ingegnere Pericle Pizzigoni, proprietario terriero. Dopo aver frequentato le scuole elementari, gli Amigoni erano tornati a Gromlongo. Angela aveva proseguito gli studi seguendo corsi di formazione impiegatizia dalle suore di Caprino Bergamasco, per poi trovare lavoro come segretaria in un importante ufficio commerciale di Bergamo.

Era particolarmente orgogliosa di essere stata la prima donna di Palazzago e delle sue frazioni a conseguire la patente e a guidare l’auto per raggiungere il posto di lavoro. Alla fine del 1945 aveva sposato Luigi Conte, dirigente delle Ferrovie dello Stato, dal quale aveva avuto tre figli: Ferruccio, Antonio e Alfredo. Al primogenito aveva dato il nome in ricordo di Ferruccio Pizzigoni, figlio dell’ingegnere Pericle, medaglia d’oro, fucilato dai tedeschi in Albania.

La sua lunga vita è stata segnata anche da momenti dolorosi: nel 1994 la perdita del figlio Alfredo, morto in un incidente stradale; nel 1997 la scomparsa del marito Luigi e, nel maggio dello scorso anno, quella del figlio Ferruccio, primario di Nefrologia all’ospedale di Cernusco sul Naviglio.

Accanto a lei è rimasto il figlio Antonio, geometra, che le è sempre stato vicino. «Nonostante gli acciacchi legati all’età, mia mamma stava bene. Solo una settimana fa le condizioni si sono aggravate, ma è rimasta sempre lucida. Sabato sera, verso le 19,45, ci ha lasciato per sempre», racconta. Antonio ha voluto rivolgere un ringraziamento a don René Zinetti, particolarmente affezionato alla madre, al parroco don Antonio Perico e a don Mario Burini.