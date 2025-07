Almenno San Salvatore, sequestrati trenta cani detenuti in condizioni precarie

Trenta cani in salvo

A intervenire sono stati l’Ats e i carabinieri forestali, su impulso delle segnalazioni giunte allo Sportello contro i maltrattamenti della Lav di Bergamo (inaugurato a fine gennaio) e a seguito di un’indagine avviata lo scorso marzo. I cani si trovavano chiusi in una casa su tre piani con un piccolo giardino, in spazi angusti, gabbie o kennel, in condizioni igienico-sanitarie precarie e in stato di malessere fisico e psicologico. A peggiorare il quadro, la proprietaria non era in grado di assicurare nemmeno le cure veterinarie più basilari. Molti degli animali presentavano problemi di salute gravi: tra i casi più critici, Peppino, affetto da leishmaniosi e immobilizzato per anchilosi da reclusione; Perla, con un tumore evidente mai curato; Orco, in stato di obesità tale da non riuscire a camminare; Caucaso, con displasia articolare; un cane maremmano con problemi tiroidei; un terrier con lividi diffusi.