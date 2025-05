Cade con la bici: 31enne muore a Berbenno

La strada sarebbe una di quelle interessate dal passaggio della Granfondo Bergamo Airport, ma ancora non si sa se il ciclista stesse prendendo parte alla manifestazione sportiva.

Sul posto sono arrivati i soccorsi con un’ambulanza e si è sollevato in volo anche l’elicottero, ma il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.