Cade da tre metri mentre sistema un cartello stradale: soccorso 53enne

Allarme e soccorsi

L’operaio extracomunitario, residente a Strozza, era salito su una scala e stava sistemando e pulendo un cartello stradale, quando per cause ancora accertare è caduto da un’altezza di circa tre metri. Immediata la richiesta di soccorso da parte dei colleghi. La centrale operativa Soreu ha inviato in via Regina l’auto medicalizzata di Bergamo e l’ambulanza della Croce Rossa Italiana (Bergamo Ovest, delegazione di Sant’Omobono Terme). Il personale di emergenza ha prestato le prime ed urgenti cure all’operaio che dopo averlo stabilizzato è stato trasportato con l’ambulanza in codice giallo all’Ospedale Papa Giovanni XXIII.