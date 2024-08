Cornabusa, folla di fedeli: sabato il tradizionale Pellegrinaggio notturno

Migliaia di pellegrini e fedeli che in questo mese di agosto hanno raggiunto la frazione di Cepino, a Sant’Omobono Terme, per far visita al santuario della Cornabusa. A sabato 24 si contavano 23.000 persone e durante domenica 25 sono stati altri 2.000 i fedeli che sono entrati nella grotta del santuario.

Dal 31 agosto, con l’evento del Pellegrinaggio diocesano notturno, e sino a domenca 15 settembre, ricorrenza dell’Addolorata, si svolgeranno i festeggiamenti in onore della Beata Vergine maria Addolorata della Cornabusa «Quest’anno stiamo registrando un forte incremento di pellegrini – afferma Renzo Frosio, uno dei volontari del santuario – solo domenica, nel primo pomeriggio abbiamo avuto duemila pellegrini provenienti soprattutto dalla nostra provincia ma anche da altre province lombarde». Dal 31 agosto, con l’evento del Pellegrinaggio diocesano notturno, e sino a domenca 15 settembre, ricorrenza dell’Addolorata, si svolgeranno i festeggiamenti in onore della Beata Vergine maria Addolorata della Cornabusa. Come da tradizione, il secondo sabato del mese di settembre, quest’anno in data 7 settembre, si terranno le diverse fiaccolate dai paesi vicini, che raggiungeranno la grotta per la Messa solenne delle 20,30 celebrata da don Emanuele Poletti. Nella festività di domenica 8 settembre le celebrazioni saranno animate dalle parrocchie della valle: gli orari sono 7, 8, 9,30, 11, 16 e 18. Nel pomeriggio alle 15 si pregherà con i Vespri in forma solenne.

25 km di cammino

«Benedetto l’uomo che confida nel Signore e il Signore è la sua fiducia. È come un albero piantato lungo un corso d’acqua, verso la corrente stende le radici; non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi, nell’anno della siccità non si dà pena, non smette di produrre frutti»: questa la frase tratta dal libro di Geremia scelta come tema nella stagione del santuario della Cornabusa e che guiderà anche l’ottavo Pellegrinaggio diocesano notturno. Da Sotto il Monte al santuario sulle orme del Santo Giovanni XXIII. Venticinque chilometri di cammino, preghiera e condivisione e tanto altro tra sabato 31 agosto e domenica 1° settembre.

È richiesta l’iscrizione: [email protected]; [email protected]; cancelleria del santuario 035/852.483. È previsto anche un servizio pullman al costo di dieci euro

Il programma del 31 agosto