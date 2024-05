Croce Azzurra, cena benefica «per una nuova ambulanza»

Al via una raccolta fondi per poter acquistare una nuova ambulanza a servizio della Croce Azzurra. Per raggiungere questo obiettivo l’invito è di partecipare alla «“Cena con la Croce Azzurra» organizzata da Pro Loco Almenno, Comune di Palazzago, Comune di Almenno San Bartolomeo, Città di Almenno San Salvatore, Comune di Barzana e Croce Azzurra nella serata di sabato 18 maggio nell’area Feste di Palazzago. L’intero ricavato della serata verrà destinato all’acquisto di una nuova ambulanza di cui necessita la Croce Azzurra Almenno.