Dolci azzera il pool difensivo. Ecco i consulenti di Bossetti

Nei giorni scorsi si era registrata la rottura con l’avvocato Isabella Colombo, che nelle ultime settimane aveva affiancato la collega Eleonora Prandi. Ora Francesco Dolci, imprenditore 41enne di Sant’Omobono Terme, indagato per la profanazione della salma di Pamela Genini nel cimitero di Strozza, ha revocato il mandato alla sua legale. Al posto di Eleonora Prandi è stato nominato Pierpaolo Cassarà, avvocato del foro di Tivoli, con studio legale a Varese e già presidente della locale squadra di calcio.

Le novità

Dolci ha revocato il mandato anche al generale in congedo Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma, che era stato nominato a fine giugno. Al suo posto il genetista Marzio Capra, ex vice di Garofano al Ris, che all’epoca dell’inchiesta sull’omicidio di Yara Gambirasio faceva parte del pool difensivo di Massimo Bossetti, poi condannato in via definitiva all’ergastolo. Capra è anche consulente della famiglia di Chiara Poggi, la vittima, nell’inchiesta sul delitto di Garlasco.

Nella squadra che assiste Dolci entra anche un altro consulente di Bossetti, il criminologo Ezio Denti. Ad aprile lo stesso Denti aveva rinunciato all’incarico dopo essersi confrontato e aver partecipato a un sopralluogo al cimitero di Strozza insieme a Dolci. Ora invece il criminologo, volto noto delle tv, è tornato sulla scena.