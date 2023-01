Gli alberi di Natale? Si possono salvare: «Non buttateli, noi li ripiantiamo»

Gli «Amici del Brembo» per la terza volta scendono in campo in difesa degli alberi di Natale che vengono buttati via dopo le feste con l’iniziativa «Lunga vita all’albero di Natale». Come già accade da due anni, i volontari di questa associazione si sono attivati per recuperare gli alberi di Natale (abeti e pini veri) che vengono buttati in discarica al termine delle feste.