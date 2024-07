Il vento abbatte uno dei «Tre faggi» secolari di Fuipiano

Venerdì mattina le forti raffiche di vento che si sono abbattute anche su questa zona hanno di fatto spezzato a metà il tronco dell’albero centrale, la cui parte superiore si trova ora distesa sul terreno. «Non voglio essere polemico, ma la caduta di questo albero è dovuto alla mancanza di manutenzione che era stata promessa – commenta Carlo Manzinali, Alpino di Fuipiano e “custode” dei faggi, che già in passato ha portato spesso l’attenzione sullo stato di salute precario dei tre alberi –. Sono triste e amareggiato perché erano stati promessi degli interventi e invece non è stato fatto nulla. Se l’albero fosse stato alleggerito, non sarebbe caduto».