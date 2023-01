La lotta alla Sma del piccolo Achille e della sua mamma diventa un libro

Il Museo del Falegname Tino Sana di Almenno San Bartolomeo ospiterà giovedì 26 gennaio alle 20.45 la presentazione del libro «Sma, Senza mai arrendersi» di Alessandra Leidi che sarà presente alla serata. «Come cavalcare un uragano». Con queste parole l’autrice ha scelto di dare inizio al suo libro. Il suo è un racconto di verità chiaro-scuro e di vita vissuta, che penetra nella carne del cuore e lascia un gusto dolce amaro tra i pensieri. In questo libro l’autrice svela senza filtri, in un vortice di immagini e aneddoti, la sua storia di giovane madre che sta trasformando la Sma (atrofia muscolare spinale, rara malattia genetica neurodegenerativa del figlio Achille, di quattro anni,) nello «Sma», ovvero l’atteggiamento di chi non si arrende (ecco perché il titolo, Sma: senza mai arrendersi).