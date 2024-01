Non era tornata a casa martedì, ritrovata la donna di 83 anni

Era infreddolita e confusa dopo la notte all’aperto, ma in condizioni di salute non preoccupanti: i vigili del fuoco l’hanno trovata a Caprino, nella zona di Opreno a metà mattinata di mercoledì 3 gennaio. Buone notizie per Maria Barbara Mangili, di 83 anni: la donna si trovava a Burligo, frazione di Palazzago, a casa di parenti ma martedì pomeriggio non era rientrata da una passeggiata.