Palazzago, donna di 70 anni trovata morta nella piscina di casa: ipotesi malore

Secondo gli accertamenti svolti dai carabinieri, coordinati dal pm Fabio Magnolo, l’ipotesi è che la donna sia stata colta da un malore mentre si trovava in acqua nella serata di sabato 15 agosto. Nell’abitazione non sono stati riscontrati segni di effrazione e sul corpo della settantenne non sono emersi segni di violenza. Anche i vicini non avrebbero sentito rumori o notato movimenti sospetti. La Procura non ha ritenuto necessario disporre l’autopsia e ha concesso il nullaosta alla sepoltura.