Palazzago, donna di 70 anni trovata morta nella piscina di casa: ipotesi malore
LA TRAGEDIA. A scoprire il corpo è stato il figlio nella mattinata di domenica 16 agosto. Esclusi segni di violenza o effrazione: la Procura non ha disposto l’autopsia.Lettura meno di un minuto.
A Palazzago una d onna di 70 anni, è stata trovata senza vita nella piscina di casa nella mattinata di domenica 16 agosto. A fare la scoperta è stato il figlio, rientrato dopo aver trascorso fuori la serata di Ferragosto.
Secondo gli accertamenti svolti dai carabinieri, coordinati dal pm Fabio Magnolo, l’ipotesi è che la donna sia stata colta da un malore mentre si trovava in acqua nella serata di sabato 15 agosto. Nell’abitazione non sono stati riscontrati segni di effrazione e sul corpo della settantenne non sono emersi segni di violenza. Anche i vicini non avrebbero sentito rumori o notato movimenti sospetti. La Procura non ha ritenuto necessario disporre l’autopsia e ha concesso il nullaosta alla sepoltura.
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