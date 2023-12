Panda trapassata dal tubo di metallo: illesa la conducente - Le foto

C’è già chi suggerisce un ex voto al santuario della Cornabusa per il pericolo scampato. E, in effetti, la scena dell’incidente che venerdì mattina si è palesata ai soccorritori e automobilisti di passaggio sulla Provinciale a Strozza, Valle Imagna, lasciava intravedere il peggio: una Panda, o quel che ne rimaneva, trapassata da un enorme tubo in ferro entrato dal parabrezza e uscito dal finestrino posteriore destro. Alla guida della Panda, miracolosamente illesa ma sotto choc, c’era una 72enne di Strozza.

In auto con lei fortunatamente non c’era nessuno. Il tubo era parte del carico di un autocarro che viaggiava verso Almenno, in direzione opposta alla Panda, che procedeva in direzione Capizzone. In località Cabrozzo (in quel tratto la Provinciale prende il nome di via Piave), il tubo di metallo si è staccato dal cassone del camion e si è infilato direttamente nel parabrezza della Panda, trapassandola nel senso della lunghezza.