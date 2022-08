Romanico in Lombardia: «Lemine» alfiere regionale

La Regione Lombardia ha riconosciuto la Fondazione Lemine che ha sede ad Almenno San Bartolomeo quale «Soggetto di rilevanza Regionale per l’ambito della promozione educativa e culturale». La Fondazione Lemine, attualmente presieduta da Gianbattista Brioschi, già sindaco di Almenno San Bartolomeo, ha partecipato al bando regionale per l’individuazione dei soggetti che svolgono attività di rilevanza regionale nel settore della promozione educativa culturale e dello spettacolo per il triennio 2022-2024.