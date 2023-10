Sant’Omobono Terme, addio a Franco Mager: cuore sportivo e solidale

Ha «posato lo zaino» venerdì sera, l’Alpino e imprenditore in pensione di Sant’Omobono Terme Franco Mager, lasciando nel dolore la moglie Margherita e i figli Michele e Matteo con Giovanna e le nipoti Benedetta, Caterina e Letizia. Malato da tempo, nell’ultimo periodo Mager, che aveva 83 anni, era ricoverato al Policlinico San Pietro, dove le sue condizioni si sono aggravate e venerdì verso le 20, stretto nell’abbraccio dei suoi cari, se n’è andato per sempre.

Franco Mager era molto conosciuto e stimato, non solo nel capoluogo vallare ma anche in tutta la Valle Imagna: era stato per 15 anni presidente della Polisportiva Valle Imagna e con altri concittadini nel 1977 fondò la delegazione della Croce rossa italiana di Sant’Omobono. Inoltre era molto legato alle iniziative parrocchiali. «Franco è stato attivo nel sociale e nello sport – afferma il sindaco Ivo Sauro Manzoni –, a nome di tutta la comunità di Sant’Omobono porgo le condoglianze più sincere ai suoi famigliari». La salma è stata composta nella sua abitazione, in via Vittorio Veneto al numero 74. La funzione funebre verrà celebrata oggi, 23 ottobre, alle 15 nella parrocchiale di Selino Basso.