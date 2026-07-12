Scontro tra moto e scooter tra Bedulita e Costa Imagna: muore motociclista di 54 anni

Tragedia nel tardo pomeriggio di domenica 12 luglio lungo le curve della strada di confine tra i comuni di Roncola, Bedulita e Costa Imagna, l’ennesimo drammatico incidente stradale che è costato la vita a un motociclista di 54 anni. L’allarme è scattato intorno alle 19, mobilitando immediatamente i soccorsi dell’Areu che ha inviato sul posto due ambulanze e un’auto medica, mezzi poi ripartiti a sirene spiegate dalla zona del sinistro alle 19,10.

L’impatto tra due moto

La dinamica del violento impatto è ora al vaglio delle forze dell’ordine, ma secondo le prime ricostruzioni lo schianto avrebbe coinvolto una moto e uno scooter nero che viaggiavano in direzione contraria. La vittima si trovava in sella alla sua due ruote e, come riferito da un testimone, era un frequentatore di quel tragitto. Al momento del dramma, lo scooter nero con a bordo una coppia di coniugi stava scendendo lungo la carreggiata quando ha impattato lateralmente, sulla fiancata sinistra, la moto del cinquantenne.