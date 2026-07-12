Scontro tra moto e scooter tra Bedulita e Costa Imagna: muore motociclista di 54 anni
LO SCHIANTO. L’incidente domenica sera sulla strada al confine con Costa Imagna. Ferita lievemente una coppia di 60 e 67 anni.Lettura meno di un minuto.
Tragedia nel tardo pomeriggio di domenica 12 luglio lungo le curve della strada di confine tra i comuni di Roncola, Bedulita e Costa Imagna, l’ennesimo drammatico incidente stradale che è costato la vita a un motociclista di 54 anni. L’allarme è scattato intorno alle 19, mobilitando immediatamente i soccorsi dell’Areu che ha inviato sul posto due ambulanze e un’auto medica, mezzi poi ripartiti a sirene spiegate dalla zona del sinistro alle 19,10.
L’impatto tra due moto
La dinamica del violento impatto è ora al vaglio delle forze dell’ordine, ma secondo le prime ricostruzioni lo schianto avrebbe coinvolto una moto e uno scooter nero che viaggiavano in direzione contraria. La vittima si trovava in sella alla sua due ruote e, come riferito da un testimone, era un frequentatore di quel tragitto. Al momento del dramma, lo scooter nero con a bordo una coppia di coniugi stava scendendo lungo la carreggiata quando ha impattato lateralmente, sulla fiancata sinistra, la moto del cinquantenne.
Il bilancio complessivo del tragico scontro è di un morto e due feriti. Le altre due persone coinvolte sono una coppia di coniugi che viaggiava a bordo del secondo mezzo, una donna di 60 anni e un uomo di 67 anni. Entrambi sono stati trasferiti in codice verde al pronto soccorso di Ponte San Pietro.
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