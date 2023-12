Strozza, donna investita dalla sua auto parcheggiata in discesa: è grave

Una giovane donna è rimasta ferita venerdì 22 dicembre in modo serio nella via dove risiede, investita dalla sua stessa auto. Pare che la donna, una 33enne di Strozza, abbia parcheggiato la sua macchina, una Skoda Fabia di colore grigio, di fronte a casa, in via Caroldi all’altezza del civico 3. Si tratta di una strada in forte pendenza nella zona del paese dove si trova anche l’antica ghiacciaia. Qui –, per cause che i carabinieri della stazione di Almenno San Salvatore, intervenuti per i rilievi, dovranno chiarire – l’auto a un certo punto si è messa in moto. Erano da poco trascorse le 20,40. Nel tentativo di fermarne la corsa, pare che la donna sia inciampata sotto una ruota del mezzo, ferendosi.