Tragedia alla Granfondo: a Berbenno caduta mortale per un ciclista di 31 anni - Foto

Sul posto sono arrivati i soccorsi con un’ambulanza e si è sollevato in volo anche l’elicottero, ma il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso del 31enne.

L’incidente in curva

Michele Negri nella foto del sito della sua squadra ciclistica

Dalle prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, il ciclista ha perso il controllo della sua bicicletta in una curva a gomito, andandosi a schiantare contro il muro. Negri era tra i primi dieci, scendeva su un rettilineo in via Papa Giovanni XXIII a Berbenno, il percorso lungo della Granfondo. A circa 50 metri dall’incrocio con via Don Bosco, potrebbe aver preso un rappezzo sull’asfalto o una fessura: la scarpetta si è staccata dal pedale e il 31enne ha perso il controllo della bici. Ad alta velocità è finito contro il muro della curva, accanto al tabellone elettronico del Comune, a 20 metri dalla chiesa parrocchiale.