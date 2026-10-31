69enne disperso in montagna: riprese le ricerche in Alta Valle Seriana

Sono ripartite alle prime luci dell’alba di sabato mattina 31 ottobre le ricerche di Elio Speziale, il 69enne di Bergamo di cui non si hanno più notizie da martedì, quando ha lasciato la città per dirigersi in Alta Valle Seriana a fare un’escursione in montagna.

Elio Speziale in una foto diffusa dai familiari L’allarme è stato lanciato dai familiari giovedì 29 ottobre quando, non avendo più avuto sue notizie, si sono recati nella casa del pensionato di via Angelo Mai, in città, e non l’hanno trovato. Subito hanno sporto denuncia presso la Questura di Bergamo, e dopo i primi accertamenti, il cellulare dell’uomo è stato agganciato per l’ultima volta nella notte di mercoledì, attorno alle 2.10, nella zona di Gromo.

Le ricerche nella mattinata proseguono nella zona di Valgoglio, con il supporto dell’elicottero, delle unità cinofile, con la protezione civile, i vigili del fuoco e il soccorso alpino. Sono presenti anche due pattuglie dei carabinieri. Si stanno utilizzando anche i droni Le ricerche il 30 ottobre sono partire da lì, per poi spostarsi verso Valgoglio, dove nella tarda mattinata è stato trovata la moto dell’uomo, una Vespa Piaggio color grigio, con la quale era stato visto lasciare Bergamo proprio martedì mattina.