Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana Sabato 31 Ottobre 2026

69enne disperso in montagna: riprese le ricerche in Alta Valle Seriana

LA PREOCCUPAZIONE. Dalle 6 di sabato 31 ottobre sono riprese le ricerche del 69enne di Bergamo. La sua Vespa è stata trovata a Valgoglio.

Lettura 1 min.
Michela Gaiti
Michela Gaiti Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

69enne disperso in montagna: riprese le ricerche in Alta Valle Seriana
Continuano le ricerche di Elio Speziale

Valgoglio

Sono ripartite alle prime luci dell’alba di sabato mattina 31 ottobre le ricerche di Elio Speziale, il 69enne di Bergamo di cui non si hanno più notizie da martedì, quando ha lasciato la città per dirigersi in Alta Valle Seriana a fare un’escursione in montagna.

Leggi anche
69enne disperso in montagna: riprese le ricerche in Alta Valle Seriana
Elio Speziale in una foto diffusa dai familiari

L’allarme è stato lanciato dai familiari giovedì 29 ottobre quando, non avendo più avuto sue notizie, si sono recati nella casa del pensionato di via Angelo Mai, in città, e non l’hanno trovato. Subito hanno sporto denuncia presso la Questura di Bergamo, e dopo i primi accertamenti, il cellulare dell’uomo è stato agganciato per l’ultima volta nella notte di mercoledì, attorno alle 2.10, nella zona di Gromo.

Le ricerche nella mattinata proseguono nella zona di Valgoglio, con il supporto dell’elicottero, delle unità cinofile, con la protezione civile, i vigili del fuoco e il soccorso alpino. Sono presenti anche due pattuglie dei carabinieri. Si stanno utilizzando anche i droni

Le ricerche il 30 ottobre sono partire da lì, per poi spostarsi verso Valgoglio, dove nella tarda mattinata è stato trovata la moto dell’uomo, una Vespa Piaggio color grigio, con la quale era stato visto lasciare Bergamo proprio martedì mattina.

L’uomo è amante della montagna, ed è solito fare escursioni anche in solitaria. Il timore dei familiari è che possa essersi perso oppure sia stato colto da un malore. Le ricerche nella mattinata proseguono nella zona di Valgoglio, con il supporto dell’elicottero, delle unità cinofile, con la protezione civile, i vigili del fuoco e il soccorso alpino. Sono presenti anche due pattuglie dei carabinieri, si stanno utilizzando anche droni: la speranza è che non si sia allontanato troppo dalla zona in cui ha parcheggiato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valgoglio
Bergamo
Gromo
Hobby
Salvataggio
Disastri, Incidenti
Caccia
Tempo libero
Elio Speziale
Piaggio