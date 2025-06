A Cene funerali congiunti: «Elena vittima di una società malata»

«Elena è l’ennesima vittima di una società malata, che deve riscoprire il ruolo della donna. Un ruolo che non può essere marginale. Bisogna uscire dall’oscura grotta del maschilismo». È un invito a «partire da una nuova prospettiva e nascita culturale per chiudere l’orrore diabolico dei femminicidi» quello lanciato da don Primo Moioli, parroco di Cene, durante i funerali di Elena Belloli e Rubens Bertocchi, vittima e l’autore dell’omicidio-suicidio che ha sconvolto l’intera comunità.

Le riflessioni

Nella parrocchiale del paese, gremita per la funzione, il sacerdote ha invitato i fedeli a riflettere sul ruolo della donna, partendo proprio dalla figura della 52enne che lo scorso 5 giugno è stata uccisa dal marito, che le ha sparato in casa e poi s’è tolto la vita. «La società oggi deve necessariamente riscoprire il ruolo della donna, non può sempre relegarlo ad un ruolo marginale - le parole del parroco -. La donna è guida illuminata di un mondo che deve rinascere e che deve uscire dalla grotta di un oscuro maschilismo. Serve partire da una giusta legislazione che tuteli maggiormente la donna e da una mirata formazione delle nuovi generazioni. Bisogna riscrivere i libri di storia, mostrando le sublimi figure femminili che hanno fatto grande l’intera umanità e che sistematicamente non sono mai citate». Parole, queste, accompagnate poi dall’applauso dell’intera comunità, stretta nel dolore dei familiari della coppia e dei due giovani figli.