Sette è il numero di bossoli trovati dai carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo e dai colleghi della compagnia di Clusone. Sei proiettili sono stati esplosi all’indirizzo della consorte , uno è quello che l’ex commerciante di alimentari ha riservato per sé.

Dai primi accertamenti autoptici è risultato che la donna è stata colpita da almeno due . L’ autopsia potrà dire se gli altri quattro sono andati a segno. Perché il piccolo calibro dei proiettili potrebbe aver provocato lesioni non visibili a occhio nudo.

Il movente dell’omicidio-suicidio è da ricondursi alla gelosia

Il marito da tempo sospettava di una relazione extraconiugale della 52enne e non si esclude che la lite sfociata nella tragedia sia esplosa dopo che Bertocchi ha scoperto qualcosa. Prima di giovedì quello della coppia sembrava un rapporto sereno. I vicini non hanno mai sentito litigare i due , ne risultano interventi dei carabinieri.

Il messaggio all’amico

Il tema della gelosia emergerebbe anche nel messaggio inviato sul cellulare di un amico da Bertocchi poco prima di togliersi la vita. «L’ho uccisa e ora mi sparo», è l’annuncio. Ma in altri passaggi si accennerebbe alla questione di un rapporto sentimentale che la donna avrebbe avuto con un altro uomo. Il condizionale è d’obbligo, perché in queste prime ore di indagini la relazione extraconiugale non trova conferma e gli inquirenti lasciano aperta l’ipotesi di una macchinazione mentale del 54enne.