A Nembro sul monte Cereto i nomi delle 188 vittime del Covid

Per il secondo anno il ritrovo in quota

Il ricordo nel silenzio della montagna

Poche parole, quelle della preghiera e del ricordo, hanno accompagnato momenti di silenzio , in cui gli sguardi dei presenti andavano alternativamente verso l’alto, al cielo, e verso il basso, a un paese che ha sofferto, si è rialzato e ora non vuole dimenticare.

Tutte le celebrazioni a Nembro per le vittime del Covid

La celebrazioni in ricordo delle vittime di Covid continueranno a Nembro con due momenti in programma domani: alle 9,45, al memoriale dei defunti di Covid, ci sarà la commemorazione ufficiale, mentre alle 20,45, all’auditorium «Modernissimo», verrà presentato il libro «Carovane», opera di Claudio Cancelli (sindaco di Nembro dal 2012 al 2022) e di don Matteo Cella (direttore dell’oratorio dal 2011 al 2022), con la partecipazione del professor Ivo Lizzola, docente dell’Università di Bergamo.

«Sembra ci sia una comunicazione tra i due luoghi della memoria»

«Se dal luogo del memoriale, in paese, si alza lo sguardo verso il Cereto si vede proprio la croce – conclude Bergamelli –. Sembra ci sia una comunicazione tra i due luoghi della memoria: quello nato spontaneamente in montagna, dall’iniziativa di un singolo che ha voluto restare anonimo, e quello ufficiale in paese, voluto dall’amministrazione per la comunità».