Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Lunedì 25 Agosto 2025

Abeti rossi con gli aghi ingialliti: «Infezione causata da un fungo»

NELLE VALLI. Il Chrysomyxa rhododendri è responsabile della malattia denominata «ruggine vescicolosa».

Mirco Bonacorsi
Mirco Bonacorsi

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

I rami di abete rosso con la presenza di Chrysomyxa rhododendri
I rami di abete rosso con la presenza di Chrysomyxa rhododendri
(Foto di Bonacorsi)

Sono ormai molte le nostre località montane in cui è possibile imbattersi nel fenomeno dell’ingiallimento degli aghi degli abeti rossi; l’anomalia cromatica non può infatti passare inosservata all’occhio degli escursionisti più attenti poiché in netto contrasto con il verde cupo che generalmente li contraddistingue. «Ho potuto notare la cosa – fa sapere Pierino Bigoni del Gruppo micologico Bresadola di Villa d’Ogna – in Val Sanguigno (Valgoglio), al Monte Pora, in Val Las (Valcanale di Ardesio) e sulle piste di sci di Lizzola. Questa tonalità è dovuta alla presenza del fungo Chrysomyxa rhododendri sui rami di questa conifera ed è responsabile della malattia denominata ruggine vescicolosa degli aghi dell’abete rosso».

I rami di abete rosso con la presenza di Chrysomyxa rhododendri
I rami di abete rosso con la presenza di Chrysomyxa rhododendri
(Foto di Bonacorsi)

«Il fungo compie il suo ciclo biologico in parte sul rododendro (dove le sue spore vanno in letargo) e in parte sull’abete - spiega Bigoni -; in primavera, una volta raggiunta la maturità, le spore vengono trascinate dal vento fino ai nuovi germogli in formazione sull’abete. Sugli aghi più giovani inizieranno quindi a formarsi delle piccolissime escrescenze bianche dalle quali usciranno le nuove spore. Questa infezione causa l’ingiallimento e la caduta di una parte di essi ma le piante colpite riescono a riprendersi continuando il loro normale ciclo vegetativo negli anni successivi».

La patologia non colpisce quindi tutti gli abeti rossi ma quelli dell’area altitudinale in cui essi convivono con le forme arbustive di rododendro (quindi oltre i 1.500-1.600 metri di quota, ma localmente anche più in basso) senza tuttavia degenerare in problemi fitosanitari ben più significativi come, ad esempio, quelli causati dall’infestazione parassitaria del bostrico tipografo. Lo sviluppo del fungo coinvolge molte vallate alpine e può venire agevolato dal clima umido primaverile e dalle favorevoli condizioni di temperatura e umidità nella stagione estiva.

«La sua presenza – conclude Bigoni – è stata censita dal nostro Gruppo micologico da almeno una quindicina di anni. Nel caso della Val Las lo abbiamo individuato a circa 900 metri di quota, dove gli stessi abeti convivono con alcuni cespuglieti di rododendri».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ardesio
Valgoglio
Scienza, Tecnologia
Scienze naturali
Botanica
Pierino Bigoni
Mirco Bonacorsi
Bresadola