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Cronaca / Valle Seriana Lunedì 03 Agosto 2026

Accoltellata dall’ex marito al centro commerciale: la donna è fuori pericolo

LE INDAGINI. È stata colpita con una coltellata vicino al cuore nel piazzale di Campo Grande di Brescia. Attesa l’udienza di convalida dell’arresto dell’uomo residente ad Albino.

Lettura meno di un minuto.
Accoltellata dall’ex marito al centro commerciale: la donna è fuori pericolo
I soccorsi e le indagini al centro commerciale Campo Grande di Brescia: accoltellata una donna
(Foto di Il Giornale di Brescia)

È attesa per la giornata di oggi, lunedì 4 agosto l’udienza di convalida dell’arresto del 46enne di origine indiana, residente ad Albino dal 2025, accusato di avere accoltellato domenica 2 agosto l’ex moglie e un’amica della donna nel piazzale del centro commerciale Campo Grande a Brescia. Le due ferite restano ricoverate in ospedale, dove sono in corso ulteriori accertamenti. L’ex moglie, separata dall’uomo dal 2020, è stata raggiunta da un fendente vicino al cuore: la prima prognosi è di venti giorni, salvo complicazioni. Quindici giorni, invece, per l’amica come riporta Il Giornale di Brescia.

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L’uomo, già condannato nel 2023 dal Tribunale di Vicenza per una precedente aggressione ai danni dell’ex moglie, è stato bloccato da alcuni giovani presenti sul posto e successivamente arrestato dalla Polizia di Stato. È trattenuto con l’accusa di tentato omicidio pluriaggravato dalla premeditazione: secondo gli investigatori avrebbe portato con sé il coltello all’incontro. L’eventuale convalida dell’arresto rappresenterà il primo passaggio giudiziario successivo all’aggressione. Le indagini proseguono e sono affidate alla Polizia di Stato e agli uomini della Questura di Brescia.

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