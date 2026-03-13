Addio ad Franco Aquilini, alpino tuttofare per Comenduno di Albino

Una vita dedicata alla famiglia, al lavoro, al volontariato. Si è spento giovedì Franco Aquilini, 79 anni, di Comenduno di Albino, già poligrafico del nostro giornale, per quasi una ventina d’anni, quando ancora la rotativa de «L’Eco di Bergamo» era in via Canovine, in città. Franco aveva iniziato la sua attività lavorativa come meccanico nell’officina «Rampinelli» di Comenduno. Era caporeparto, lavorò come carpentiere anche sui cantieri navali.

«Un lavoro pesante - lo ricorda il figlio Stefano - che durò per una ventina d’anni e che, purtroppo, ha probabilmente lasciato il segno sul suo fisico, fino alla malattia di questi mesi». Dopo quella prima esperienza arriva l’ingresso in Sesaab. «Dagli anni Ottanta fino al 2000 - prosegue Stefano - è stato responsabile della manutenzione della carta nella rotativa di via Canovine. Si occupava dell’arrivo delle bobine di carta che arrivavano sui camion e del reparto caldaia. Un lavoro importante che ha sempre fatto con grande diligenza».

Franco raggiunge la pensione proprio nel 2000, quando la rotativa de «L’Eco» viene trasferita al Centro stampa di Erbusco, nel Bresciano. «È stato sempre un tuttofare - continua il figlio Stefano - e ha dato tanto alla comunità. Era impegnato per la parrocchia, per la scuola materna. Pronto ad aggiustare i giochi dei bambini».

Alpino e volontario si metteva a disposizione anche delle altre associazioni del paese, tra cui la Protezione civile. «Ancora poco tempo fa - dice Stefano - aveva riparato alcuni mezzi del “Gruppo sentieri” del paese». Aquilini era poi un grande sportivo, appassionato soprattutto di sci di fondo. Partecipò a più di un’edizione della Marcialonga ed è sempre stato pronto ad accompagnare i ragazzi a sciare nel gruppo sportivo Marinelli. La camera ardente è stata allestita nella casa al civico 3/A di via IV Novembre, a Comenduno.