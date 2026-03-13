Burger button
Cronaca / Valle Seriana Venerdì 13 Marzo 2026

Addio ad Franco Aquilini, alpino tuttofare per Comenduno di Albino

IL LUTTO. È stato poligrafico a L’Eco di Bergamo. Sabato 14 marzo i funerali. Volontario per la parrocchia, la scuola dell’infanzia e la Protezione civile, aveva 79 anni. Dagli anni Ottanta al 2000 fu alla rotativa in via Canovine.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Franco Aquilini, 79 anni
Franco Aquilini, 79 anni

Una vita dedicata alla famiglia, al lavoro, al volontariato. Si è spento giovedì Franco Aquilini, 79 anni, di Comenduno di Albino, già poligrafico del nostro giornale, per quasi una ventina d’anni, quando ancora la rotativa de «L’Eco di Bergamo» era in via Canovine, in città. Franco aveva iniziato la sua attività lavorativa come meccanico nell’officina «Rampinelli» di Comenduno. Era caporeparto, lavorò come carpentiere anche sui cantieri navali.

«Un lavoro pesante - lo ricorda il figlio Stefano - che durò per una ventina d’anni e che, purtroppo, ha probabilmente lasciato il segno sul suo fisico, fino alla malattia di questi mesi». Dopo quella prima esperienza arriva l’ingresso in Sesaab. «Dagli anni Ottanta fino al 2000 - prosegue Stefano - è stato responsabile della manutenzione della carta nella rotativa di via Canovine. Si occupava dell’arrivo delle bobine di carta che arrivavano sui camion e del reparto caldaia. Un lavoro importante che ha sempre fatto con grande diligenza».

Franco raggiunge la pensione proprio nel 2000, quando la rotativa de «L’Eco» viene trasferita al Centro stampa di Erbusco, nel Bresciano. «È stato sempre un tuttofare - continua il figlio Stefano - e ha dato tanto alla comunità. Era impegnato per la parrocchia, per la scuola materna. Pronto ad aggiustare i giochi dei bambini».

Alpino e volontario si metteva a disposizione anche delle altre associazioni del paese, tra cui la Protezione civile. «Ancora poco tempo fa - dice Stefano - aveva riparato alcuni mezzi del “Gruppo sentieri” del paese». Aquilini era poi un grande sportivo, appassionato soprattutto di sci di fondo. Partecipò a più di un’edizione della Marcialonga ed è sempre stato pronto ad accompagnare i ragazzi a sciare nel gruppo sportivo Marinelli. La camera ardente è stata allestita nella casa al civico 3/A di via IV Novembre, a Comenduno.

I funerali saranno sabato, alle 14.30, nella parrocchiale mentre una veglia di preghiera verrà celebrata venerdì 13 marzo alle 17.30. Franco lascia la moglie Clara e i quattro figli Stefano, Massimo, Roberto e Andrea. La redazione de «L’Eco di Bergamo» porge le più sentite condoglianze a Stefano e a tutta la famiglia Aquilini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

