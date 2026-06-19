Addio al carabiniere Marco Noviello, raccolti quasi 25mila euro per la famiglia
L’iniziativa è partita da una collega dell’Arma per sostenere i genitori del giovane carabiniere dopo l’improvvisa scomparsa. Oltre mille le donazioni sulla piattaforma GoFundMe. I funerali si sono tenuti giovedì 18 giugno a Cava de’ Tirreni.Lettura meno di un minuto.
Clusone
A distanza di qualche giorno dalla scomparsa del giovane carabiniere Marco Noviello, c’è ancora tanto sgomento per quanto accaduto, soprattutto tra conoscenti e colleghi. Proprio dal mondo dell’Arma, precisamente da una collega, è partita l’iniziativa di dare vita ad una raccolta fondi per sostenere la famiglia in questo momento di dolore. Quasi 25mila euro i soldi raccolti sino ad ora, a fronte di oltre mille donazioni fatte sulla piattaforma GoFundMe.
«Sono una collega di Marco e – si legge nella descrizione della raccolta fondi -, a nome di tutti i suoi colleghi, ho organizzato questa raccolta fondi per esprimere concretamente la nostra vicinanza alla sua famiglia in questo momento di grande dolore. I fondi raccolti saranno destinati ai genitori di Marco per aiutarli a sostenere le spese legate al trasferimento della salma da Bergamo e altre necessità che potrebbero sorgere a seguito della sua improvvisa scomparsa».
Nella giornata di giovedì 18 giugno, a Cava de’ Tirreni, nel salernitano, paese natale del giovane, si sono tenuti i funerali.
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