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Cronaca / Valle Seriana Venerdì 19 Giugno 2026

Addio al carabiniere Marco Noviello, raccolti quasi 25mila euro per la famiglia

L’iniziativa è partita da una collega dell’Arma per sostenere i genitori del giovane carabiniere dopo l’improvvisa scomparsa. Oltre mille le donazioni sulla piattaforma GoFundMe. I funerali si sono tenuti giovedì 18 giugno a Cava de’ Tirreni.

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Michela Gaiti
Michela Gaiti Collaboratore
Addio al carabiniere Marco Noviello, raccolti quasi 25mila euro per la famiglia
Marco Noviello, nella foto usata nella raccolta fondi online

Clusone

A distanza di qualche giorno dalla scomparsa del giovane carabiniere Marco Noviello, c’è ancora tanto sgomento per quanto accaduto, soprattutto tra conoscenti e colleghi. Proprio dal mondo dell’Arma, precisamente da una collega, è partita l’iniziativa di dare vita ad una raccolta fondi per sostenere la famiglia in questo momento di dolore. Quasi 25mila euro i soldi raccolti sino ad ora, a fronte di oltre mille donazioni fatte sulla piattaforma GoFundMe.

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«Sono una collega di Marco e – si legge nella descrizione della raccolta fondi -, a nome di tutti i suoi colleghi, ho organizzato questa raccolta fondi per esprimere concretamente la nostra vicinanza alla sua famiglia in questo momento di grande dolore. I fondi raccolti saranno destinati ai genitori di Marco per aiutarli a sostenere le spese legate al trasferimento della salma da Bergamo e altre necessità che potrebbero sorgere a seguito della sua improvvisa scomparsa».

Nella giornata di giovedì 18 giugno, a Cava de’ Tirreni, nel salernitano, paese natale del giovane, si sono tenuti i funerali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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