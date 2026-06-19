Addio al carabiniere Marco Noviello, raccolti quasi 25mila euro per la famiglia

A distanza di qualche giorno dalla scomparsa del giovane carabiniere Marco Noviello , c’è ancora tanto sgomento per quanto accaduto, soprattutto tra conoscenti e colleghi. Proprio dal mondo dell’Arma, precisamente da una collega, è partita l’iniziativa di dare vita ad una raccolta fondi per sostenere la famiglia in questo momento di dolore . Quasi 25mila euro i soldi raccolti sino ad ora, a fronte di oltre mille donazioni fatte sulla piattaforma GoFundMe.

«Sono una collega di Marco e – si legge nella descrizione della raccolta fondi -, a nome di tutti i suoi colleghi, ho organizzato questa raccolta fondi per esprimere concretamente la nostra vicinanza alla sua famiglia in questo momento di grande dolore. I fondi raccolti saranno destinati ai genitori di Marco per aiutarli a sostenere le spese legate al trasferimento della salma da Bergamo e altre necessità che potrebbero sorgere a seguito della sua improvvisa scomparsa».