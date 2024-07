Addio Fabio, aveva solo 43 anni. «Era buono e mite di carattere»

Si è spento, durante le prime ore della notte tra domenica e lunedì 8 luglio Fabio Bertocchi, 43enne di Cazzano Sant’Andrea, conosciuto per via della sua militanza nel gruppo Lega Valgandino. Ha perso la sua battaglia contro un brutto male: sconfitto anni fa, si era ripresentato in primavera, sino alle scorse settimane quando la situazione è peggiorata e purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Chi ha avuto l’opportunità di conoscerlo, lo descrive come una persona dal carattere mite e molto buono, sempre disponibile per tutti e volenteroso: si prodigava senza chiedere nulla in cambio. Caratteristiche che aveva avuto modo di dimostrare anche con il gruppo Lega Valgandino, del quale faceva parte da circa vent’anni. Per via della sua professione – era progettista di impianti elettrici in un’azienda di Gandino -, si prestava come elettricista volontario nell’allestimento delle storiche feste del partito in provincia, come quella di Pontida o la Berghèm Fest. Nel 2017 si era candidato per le amministrative a Gandino, nella lista guidata da Piero Gelpi (mancato lo scorso settembre).