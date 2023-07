Aiuti da tutta Italia per Irene: lunedì l’abbraccio di Alzano

La sedicenne, che da alcuni mesi abita con la famiglia a Brusaporto dopo aver vissuto sempre a Gorle, è appena tornata in Italia dalla Germania, dove lo scorso 21 giugno s’è sottoposta a un secondo intervento in una clinica ad Hannover. Studentessa al liceo «Amaldi» di Alzano, Irene è attesa lunedì alle 16 nel municipio della cittadina seriana, invitata dal sindaco, Camillo Bertocchi, per un commovente incontro con la comunità. «Siamo riusciti a curare nostra figlia grazie al buon cuore di tante persone e ora iniziamo a vedere la luce – ha detto il papà di Irene, Marco –. Siamo riconoscenti e commossi per l’affetto ricevuto, anche perché in molti ci hanno dato una mano senza nemmeno conoscerci. Abbiamo ricevuto aiuti da ogni dove, dalla Bergamasca fino al resto d’Italia e persino da Singapore. La comunità di Alzano è stata particolarmente generosa, partecipando alla raccolta fondi per la seconda operazione tedesca di Irene, soprattutto tramite l’impegno dei volontari del gruppo “Sei di Alzano se...”, che hanno lanciato il passaparola via social. Siamo riusciti a raccogliere i 75mila euro necessari per l’intervento anche grazie all’aiuto della gente di Gorle, il paese dove abbiamo sempre abitato, e delle famiglie degli alunni della scuola di Brusaporto che frequenta Veronica, sorella minore di Irene».