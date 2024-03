Al concorso 139 candidati, ma si presentano solo in 16

Il numero di iscrizioni aveva fatto scalpore: agli uffici comunali di Valbondione erano giunte ben 139 candidature di persone (due anche dall’estero) che intendevano partecipare al concorso per ricoprire un posto di istruttore amministrativo in municipio. I partecipanti effettivi, tuttavia, sono stati decisamente meno. Agli esami scritti, effettuati nei giorni scorsi nella sala polivalente del Palazzetto dello sport, si sono infatti presentati solamente 16 candidati, 12 donne e quattro uomini, tutti bergamaschi, tra i quali tre laureati e gli altri in possesso di diploma di scuola media superiore.