Albino, chiusa per incidente la galleria del Dosso. Lunghe code in Val Seriana

Viabilità e strade alternative

La galleria del Dosso è stata chiusa, con conseguente stop al traffico su un tratto della statale 671: chi viaggia in direzione Clusone deve uscire obbligatoriamente in zona Cupola, al confine tra Nembro e Albino, e proseguire sulla viabilità ordinaria. Per chi scende verso Bergamo, invece, il consiglio è di entrare su via provinciale ad Albino, dopo aver lasciato Gazzaniga, dove il traffico è in aumento.