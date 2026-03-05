Burger button
Cronaca / Valle Seriana Giovedì 05 Marzo 2026
in aggiornamento

Albino, chiusa per incidente la galleria del Dosso. Lunghe code in Val Seriana

VIABILITÀ. Nessun ferito in gravi condizioni. Pesanti disagi al traffico dell’ora di punta.

Redazione Web
Redazione Web
Il traffico deviato in zona Cupola, tra Nembro e Albino
Il traffico deviato in zona Cupola, tra Nembro e Albino
(Foto di Gruppo WhatsApp «Info traffico»)

Albino

Lunghe code in Val Seriana a causa di un incidente ad Albino, nella galleria del Dosso, che ha coinvolto un mezzo pesante. Non si registrano feriti gravi, ma grossi disagi alla circolazione in entrambe le direzioni.

Viabilità e strade alternative

La galleria del Dosso è stata chiusa, con conseguente stop al traffico su un tratto della statale 671: chi viaggia in direzione Clusone deve uscire obbligatoriamente in zona Cupola, al confine tra Nembro e Albino, e proseguire sulla viabilità ordinaria. Per chi scende verso Bergamo, invece, il consiglio è di entrare su via provinciale ad Albino, dopo aver lasciato Gazzaniga, dove il traffico è in aumento.

Stessa situazione sulla viabilità ordinaria, con code e rallentamenti nei comuni di Nembro e Albino, come sulla sp35 nel tratto che da Bergamo porta alla statale 671, e nella galleria Montenegrone per chi viaggia in direzione Clusone.

Albino
Bergamo
Clusone
Gazzaniga
Nembro
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Trasporti
viabilità