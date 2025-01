Alle Fiorine si fa strada il primo McDonald’s dell’alta Val Seriana

I proprietari dell’area (che non è attualmente di McDonald’s) e del fabbricato di viale Europa 93 (la statale), hanno presentato una richiesta di esclusione della Vas per la ristrutturazione con demolizione del fabbricato esistente e contestuale richiesta di cambio di destinazione d’uso, ora commerciale (il primo piano dove c’era l’autosalone chiuso nel gennaio 2020) e residenziale (il piano superiore). La richiesta ora è che diventi commerciale per somministrazione alimenti e bevande. Proprio per consentire, come illustra la richiesta allegata alla delibera, la demolizione del fabbricato (compresa la parte interrata) e la «realizzazione di un nuovo edificio commerciale da adibire a ristorante della catena McDonald e McDrive, per la somministrazione di alimenti e bevande, con la possibilità di consumare in loco oppure attraverso il ritiro dell’ordine dall’autovettura». Nel documento si spiega anche che il fabbricato avrà un solo piano, una superficie di 405 metri quadrati e un’altezza di 4,90 metri, a pianta rettangolare. All’esterno un’area pavimentata attrezzata anche con zona giochi per bambini. L’accesso pedonale sarà da via Fiorine (strada interna alla frazione) quello carrale invece da via Fiorine e da viale Europa come già previsto.