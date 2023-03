Allievi ufficiali all’Accademia di Modena: due bergamaschi al giuramento

«Una acies » («Una sola schiera») recita il motto latino sul cartiglio dello stemma dell’Accademia militare di Modena. È lo spirito di squadra (ma non solo). È l’unità del Corpo impressi nel sigillo araldico, che accomuna i tanti giovani che intendono intraprendere la carriera militare. E venerdì 10 marzo sarà un grande giorno per coloro che – dopo aver superato il concorso lo scorso anno – si ritroveranno nel Cortile d’Onore del Palazzo Ducale di Modena, sede dell’Accademia Militare per il solenne giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana. Tra i 146 Allievi Ufficiali del 204° Corso «Volontà» dell’Esercito (128 uomini e 18 donne), anche 10 lombardi e fra costoro 2 bergamaschi che hanno scelto di entrare nell’istituto di formazione militare il più antico del mondo.