Alzano, il cadavere di una donna nel Serio. Indagano i carabinieri

Il ritrovamento sul greto del fiume, in via Alzano, ad Alzano Lombardo, sotto il cavalcavia tra Alzano e Ranica. L’acqua è bassa dove il cadavere è affiorato e immediati sono stati i soccorsi e l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto anche i pompieri.

I carabinieri hanno indagata sia sul cavalcavia sia nel greto del fiume: le indagini sono in corso e non trapelano altre informazioni. Non si esclude alcuna pista.



Il cadavere, nel primo pomeriggio, è stato trasferito nella camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Si ipotizza che sarà effettuata l’autopsia sul corpo, ancora non identificato.