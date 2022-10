Alzano, il mistero degli scheletri trovati sotto la piazza. Forse sono tombe medievali

Affascinante ritrovamento ad Alzano Lombardo, nel cuore del centro storico, durante i lavori di riqualificazione di piazza Italia, nelle vicinanze della basilica di San Martino Vescovo. Scavando infatti sono riemersi i resti di quattro scheletri. Proprio durante la fase di rifacimento dei sottoservizi (acqua e metano), negli ultimi giorni nel sottosuolo dell’area interessata, sono stati rinvenuti corpi sepolti ridotti ad ossa . I lavori sono stati brevemente sospesi per permettere alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Bergamo e Brescia di intervenire per prendere in carico quanto rinvenuto. Ora tutto è tornato alla normalità e i resti saranno oggetto di studi ed approfondimenti.