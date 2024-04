Alzano Lombardo piange l’ex assessore Eugenio Ferraris

In tutti quelli che l’hanno conosciuto – in paese ad Alzano, ma anche in Comunità montana e in Provincia – Eugenio Ferraris ha lasciato il ricordo di una persona seria, dedita al lavoro e di un’intelligenza sopraffina. Si è spento nella serata di venerdì, alla Fondazione Carisma, al termine di un calvario di sette anni segnato da una malattia degenerativa. Ferraris aveva 65 anni, lascia la moglie Laura, le figlie Chiara e Claudia e la sorella Sandra, oltre a cognate e nipoti. «È stato un papà meraviglioso – lo ricorda Chiara –. Un uomo tutto d’un pezzo: buono e affettuoso, ma allo stesso tempo severo quando serviva. Metteva grande dedizione in tutto quello che faceva».

La vita di Eugenio Ferraris

Negli Anni Ottanta Ferraris era stato assessore allo Sport nel Comune di Alzano, in cui ha sempre vissuto (nella frazione di Nese). Più di recente si era candidato come sindaco alle Amministrative del 2009, ma risultò sconfitto contro il leghista Roberto Anelli. «Ricordo Ferraris come una persona molto cordiale, educata e garbata – afferma il sindaco di Alzano,

«Era una persona semplice ma di un’intelligenza vivace» Camillo Bertocchi –. Veniva dalla scuola Dc e ha sempre conservato questo stile, garbato e preparato, di fare politica». Ferraris ha lavorato a lungo come funzionario nel settore Ambiente in Comunità montana Valle Seriana e in Provincia. «Era una persona semplice ma di un’intelligenza vivace – ricorda Nicola Gritti, esponente della Dc di Nembro e assessore in Comunità montana –. Era un collaboratore importante sui temi ambientali e dello sviluppo industriale della Valle». «L’avevo voluto io come funzionario in Provincia – ricorda invece Valerio Bettoni, presidente di Via Tasso dal 1999 al 2009 –. Era un uomo serio e riservato, sicuramente molto intelligente, un collaboratore di sicura affidabilità, stimato da tutti quelli che l’hanno conosciuto».