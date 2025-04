Alzano, trovato il cadavere di una donna nel fiume Serio. «Non ci sono segni di morte violenta»

Il ritrovamento del corpo

Il ritrovamento sul greto del fiume, in via Guglielmo d’Alzano, ad Alzano Lombardo , sotto il cavalcavia tra Alzano e Ranica. L’acqua è bassa dove il cadavere è affiorato e immediati sono stati i soccorsi e l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto anche i pompieri.

Le indagini sono in corso e per ora non trapelano altre informazioni. Non si esclude alcuna pista. Il cadavere, nel primo pomeriggio, è stato trasferito nella camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il 9 aprile sarà effettuata l’autopsia sul corpo.

Carabinieri: «Non segni di morte violenta»

In serata è stata diffusa una breve nota dei carabinieri: «Il cadavere è di una donna in corso di identificazione e se nza documenti. Durante il sopralluogo svolto da militari Nucleo Investigativo Carabinieri di Bergamo, non sono stati riscontrati segni riconducibili ad una morte violenta. La Procura della Repubblica di Bergamo sta coordinando le indagini volte ad accertare le cause della morte e ad escludere eventuali cause esterne.