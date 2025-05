Amministrative a Bergamo, affluenza sopra la media nazionale: in Italia 33,61%. Alle 19 Castione arriva al 51,29%

In totale, circa 11.000 elettori sono coinvolti in questa tornata elettorale, che si svolge in contemporanea con le amministrative in altri 117 comuni italiani. I seggi sono aperti dalle 7 alle 23 di domenica 25 maggio e riapriranno lunedì 26 maggio, dalle 7 alle 15.

I dati locali di affluenza delle 19

Secondo i dati forniti dal ministero dell’Interno, l’affluenza alle 19 si attesta intorno al 33,61% a livello nazionale, in calo rispetto al 36,30 dell’ultima tornata. Nella Bergamasca è più alta: 41,71%.Per quanto riguarda i Comuni bergamaschi, ecco i dati specifici sull’affluenza. Alle 19 a Canonica d’Adda ha votato nelle tre sezioni il 30,49%, a Castione della Presolana il 51,29%. A Calcinate il 43,49. In Lombardia alle 19 ha votato il 34,88.

I dati locali di affluenza alle 12

L’affluenza è cresciuta sensibilmente nel corso della giornata: alle ore 12 si attestava intorno al 13.55% a livello nazionale, in calo rispetto al 15,54% dell’ultima tornata. Nella Bergamasca è più alta: 17.62%. Per quanto riguarda i Comuni bergamaschi, ecco i dati specifici sull’affluenza. Alle 12 a Canonica d’Adda ha votato nelle tre sezioni il 12.43%, a Castione della Presolana (3 sezioni) il 22.05%. A Calcinate il 18.45% (4 sezioni). In Lombardia alle 12 ha votato nelle 210 sezioni il 13.73%.

I dati nazionali

Affluenza in calo di quasi tre punti al primo turno delle elezioni amministrative. L’asticella alle 19 si ferma al 33,4% rispetto ai dati (sempre riferiti allo stesso orario) dell’ultima tornata elettorale, quando erano andati a votare il 36,2% degli aventi diritto. I seggi si chiuderanno alle 15 di lunedì 26 maggio per 126 Comuni chiamati al rinnovo delle giunte. 117 sono quelli delle Regioni a statuto ordinario di cui 31 sopra i 15 mila abitanti e fra questi 4 capoluoghi: Genova, Ravenna, Taranto e Matera. A questi si aggiungo i 9 comuni (tutti commissariati) chiamati al voto in Sicilia. I ballottaggi si terranno l’8-9 giugno, in concomitanza con il voto sui cinque referendum abrogativi sul lavoro e la cittadinanza.

Samantha Tagliaferri, candidata sindaca a Castione Leonardo La Rosa, candidato sinaco a Castione