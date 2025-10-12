Aprono le cascate e sagra dei sapori oggi a Valbondione

L’appuntamento con il triplice salto, che misura un’altezza totale di 315 metri (166 il primo balzo, 74 il secondo e 75 il terzo), è in programma tra le 11 e le 11,30 quando la massa d’acqua verrà liberata dalle paratie della diga del Barbellino; uno spettacolo unico che pare trovare anche il favore delle previsioni meteo che sembrano garantire una giornata di sole con temperature gradevoli anche in quota.

Dove assistere allo spettacolo

Gli itinerari che si possono percorrere per raggiungere i punti di osservazione sono due: partendo dalla località Grumetti, e superando il vecchio borgo di Maslana in direzione dell’Osservatorio faunistico, oppure percorrendo per circa un’ora la strada agro silvo-pastorale del rifugio Curò che si imbocca nei pressi del municipio.

Tra le migliaia di persone che generalmente salgono in quota per assistere allo spettacolo, in questa circostanza, su iniziativa dell’amministrazione comunale e dell’ente turistico, sarà presente anche un gruppo di persone diversamente abili che avrà la possibilità di farsi accompagnare con i mezzi fuoristrada fino nei pressi dell’Osservatorio.

Ma quello delle cascate non sarà l’unico evento in programma: per l’intera giornata, nel piazzale del centro sportivo, si terrà la «Sagra dei sapori locali».