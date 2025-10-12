Cronaca / Valle Seriana
Domenica 12 Ottobre 2025
Aprono le cascate e sagra dei sapori oggi a Valbondione
IL PROGRAMMA. Con la quinta e ultima apertura stagionale delle cascate del Serio si chiude questa domenica 12 settembre il calendario estivo degli eventi proposti da Turismo Valbondione
L’appuntamento con il triplice salto, che misura un’altezza totale di 315 metri (166 il primo balzo, 74 il secondo e 75 il terzo), è in programma tra le 11 e le 11,30 quando la massa d’acqua verrà liberata dalle paratie della diga del Barbellino; uno spettacolo unico che pare trovare anche il favore delle previsioni meteo che sembrano garantire una giornata di sole con temperature gradevoli anche in quota.
Dove assistere allo spettacolo
Gli itinerari che si possono percorrere per raggiungere i punti di osservazione sono due: partendo dalla località Grumetti, e superando il vecchio borgo di Maslana in direzione dell’Osservatorio faunistico, oppure percorrendo per circa un’ora la strada agro silvo-pastorale del rifugio Curò che si imbocca nei pressi del municipio.
Tra le migliaia di persone che generalmente salgono in quota per assistere allo spettacolo, in questa circostanza, su iniziativa dell’amministrazione comunale e dell’ente turistico, sarà presente anche un gruppo di persone diversamente abili che avrà la possibilità di farsi accompagnare con i mezzi fuoristrada fino nei pressi dell’Osservatorio.
Ma quello delle cascate non sarà l’unico evento in programma: per l’intera giornata, nel piazzale del centro sportivo, si terrà la «Sagra dei sapori locali».
«Saranno presenti vari stand di hobbisti, artigianato e gastronomia – fanno sapere dall’ente turistico –. Le associazioni e i commercianti del paese proporranno i prodotti tipici, ma ci sarà anche un “croccante” di oltre 20 metri di lunghezza. Saranno presenti anche molti animali e trattori, un laboratorio sulle api e un’esibizione country con la musica del gruppo Hazzard».
