Ardesio, 15 mila metri cubi di acqua riversati sul paese. Il sopralluogo: si valuta la stabilità del versante - Foto e video

Sopralluogo intorno a mezzogiorno dei tecnici Enel e Uniacque, di Protezione civile e Provincia oltre al Comune di Ardesio, Vigili del fuoco e Carabinieri, Regione Lombardia per monitorare la situazione dopo la valanga d’acqua causata dalla rottura di una condotta di adduzione dell’Enel della vicina Centrale di Ludrigno. S i calcola che siano 15 mila metri cubi d’acqua quelli fuoriusciti dalla breccia della condotta (non in funzione) e riversati sulle vie Piemonte e Alpini, Monte Secco, sul provinciale e località Carpignolo isolando di fatto le frazioni sovrastanti di Cerete, Pizzol e Staletti.