Ardesio, è la giornata dello Zenerù: dal corteo dei bimbi fino al falò- Foto/Video

Hanno preso il via nella mattinata di venerdì 31 gennaio, le iniziative per la Scasada del Zenerù ad Ardesio. UNa giornata di tradizione e di festa che si è conclusa in tarda serata con il consueto falò per scacciare l’inverno.

E nonostante il brutto tempo non è mancata la folla. Il fantoccio, ideato anche quest’anno dall’eremita ardesiano Flaminio Beretta, ricorda il 60esimo anniversario della posa della croce sul monte Secco, montagna che sovrasta Ardesio, avvenuta nel 1965.

In moltissimi, armati di «cioche» (il campanaccio delle mucche), e tutto ciò che fa rumore, hanno seguito il fantoccio in un lungo corteo tra le vie del paese, per scacciare l’inverno, prima di dare il via al rogo. In tarda serata infatti, come da tradizione, le fiamme hanno avvolto il Zenerù, sino a ridurlo cenere. L’appuntamento ora è per il pomeriggio di domenica 2 febbraio, con il ritorno dell’edizione «baby» del Zenerù, iniziativa tutta dedicata ai più piccoli.

Le iniziative della giornata

Il carro, che celebra il 60esimo anniversario della posa della croce del monte Secco, montagna che sovrasta il paese, ha raggiunto il centro del paese accolto già dai primi curiosi. Alle 11 la presentazione ufficiale, e a seguire il corteo si è diretto verso largo Alessandro Volta (piazzale Ponte Rino), accompagnato dai bambini del paese.

