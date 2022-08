Ardesio e Gubbio: un patto nel segno delle tradizioni religiose popolari

La terza edizione di «Sacrae Scenae», festival internazionale delle tradizioni popolari, ha preso il via venerdì 26 agosto, nel cineteatro di Ardesio, con un’importante novità: il «gemellaggio spirituale» di Ardesio con la città di Gubbio, rappresentata dall’assessore comunale Marco Morelli. Un legame che si tradurrà in un reciproco scambio di materiali e conoscenze sulle tradizioni religiose popolari. La collaborazione su tali tematiche sarà la base per intavolare un rapporto duraturo anche in altri settori. Nello scambio di doni con il sindaco Yvan Caccia, Morelli ha espresso gratitudine ha sottolineato la validità dell’iniziativa, unica nel suo genere a livello nazionale . La serata è stata coordinata da Roberto Gualdi, di Cinema e Arte, direttore artistico anche di questa terza edizione del Festival. Dopo la significativa proiezione della sigla, Corrado Rossi, artista di fama internazionale, si è fatto apprezzare per il concerto «Musica in Scenae»: stupendi brani musicali abbinati ad un filmato che spaziava da meravigliose località della terra, paesaggi bucolici a città dal traffico convulso. Il tutto, anche, a voler significare la necessità di rispettare e conservare le bellezze naturalistiche del globo.