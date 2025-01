Ardesio, lo Zenerù pronto al rogo: il corteo con i bimbi - Video

Al via, nella mattinata di venerdì 31 gennaio, le iniziative per la Scasada del Zenerù ad Ardesio. Il carro, che celebra il 60esimo anniversario della posa della croce del monte Secco, montagna che sovrasta il paese, ha raggiunto il centro del paese accolto già dai primi curiosi. Alle 11 la presentazione ufficiale, e a seguire il corteo si è diretto verso largo Alessandro Volta (piazzale Ponte Rino), accompagnato dai bambini del paese .

Questa sera, il ritrovo è previsto lì per le 20. Cioche, e tutto ciò che fa rumore, accompagneranno il Zenerù al rogo, per scacciare un’altra volta l’inverno. Novità di quest’anno, il ritorno anche del Zenerù Baby, iniziativa dedicata ai più piccoli, con il rogo del fantoccio previsto per domenica pomeriggio.