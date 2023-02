Arte, storia e cultura: rinnovato il patto tra Ardesio e Brescello

Confermata anche per il 2023 la collaborazione tra Ardesio e Brescello, due territori «custodi di arte, storia e cultura». E questo grazie al rinnovo della convenzione, iniziata lo scorso anno e firmata nei giorni scorsi a Brescello tra l’associazione «Vivi Ardesio» e la «Fondazione Paese di Don Camillo e Peppone». A firmarla, per Ardesio, il presidente di Vivi Ardesio e vicesindaco Simone Bonetti e, per Brescello, Ivan Chiesi, presidente della Fondazione Paese di don Camillo e Peppone, presente anche Elena Bonassi, sindaca di Br escello .