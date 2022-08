Assaggi e musica per Ardesio DiVino, partecipano 53 cantine anche dall’estero

Torna, finalmente senza restrizioni e con un programma completo, la 18ª edizione di « Ardesio DiVino ». La kermesse, che si snoda tra le vie del borgo seriano, andrà in scena da venerdì 5 agosto a domenica 7 agosto e ospiterà quest’anno 53 cantine, provenienti da gran parte della Penisola, ma anche da Slovenia e Francia (con champagne), e 17 espositori di prodotti tipici, dai salumi, al formaggio, miele e molto altro . A dare il via, come da consuetudine, la Cena DiVina «I sapori di una volta», a cura di chef Andrea Bertasa ed il sommelier Paolo Tegoni, in programma venerdì 5 agosto dalle 21 al ristorante Albergo Ardesio «Da Giorgio».