Atalanta in lutto, è morto Oliviero Garlini

È scomparso all’età di 68 anni, dopo una lunga malattia, Oliviero Garlini. Originario di Stezzano, ha esordito in Serie A con la maglia del Como nel 1976. Poi una lunga carriera in giro per l’Italia, vestendo le maglie di Lazio e Inter, prima di approdare finalmente alla «sua» Atalanta nel 1987.

In Coppa delle Coppe

È l’anno della storica partecipazione alla Coppa delle Coppe giocando in Serie B. E Garlini prenderà per mano i nerazzurri trascinandoli a suon di gol - 18 - fino alla promozione nella massima serie. Segnando reti cruciali anche nell’avventura europea, contro Merthyr Tydfil e Ofi Creta, oltre all’indimenticabile gol su rigore contro il Malines, a Bergamo, che in quel momento valeva il pass per la finale.

Garlini nella storica sfida contro il Malines

(Foto di Paolo Magni) Attaccante rapido e duttile, in Serie A ha totalizzato 118 presenze e 18 gol, 189 con 55 reti in B. Dopo il ritiro, ha allenato le giovanili del Dalmine e ha ricoperto ruoli dirigenziali, tra cui quello di direttore generale dell’Azzano Fiorente Grassobbio, confermando il suo impegno costante per il calcio bergamasco, commentando le partite dell’Atalanta su Bergamo Tv.

Il grazie della famiglia per le cure ricevute