Aumentano i furti nei comuni della Presolana. I sindaci: «Segnalate sempre»

Si intensificano le operazioni di controllo per prevenire e contrastare i furti nel territorio della Conca della Presolana dove negli ultimi due mesi si sono verificati 15/20 furti o tentati furti. Per condividere le attività in corso e invitare i cittadini a segnalare ogni situazione sospetta, e soprattutto a segnalare e denunciare al 112, le amministrazioni comunali di Clusone, Cerete, Fino del Monte, Onore, Rovetta e Songavazzo hanno condiviso un comunicato congiunto.

L’appello

«Possiamo assicurare che le forze dell’ordine stanno operando con massimo impegno per prevenire e fronteggiare il fenomeno che in questi ultimi mesi ha avuto una recrudescenza anche nel nostro territorio – si legge nel comunicato diffuso mercoledì 24 gennaio –. I responsabili e gli agenti di polizia locale di Clusone e dell’Unione Comuni della Presolana collaborano fra loro e con i carabinieri, per l’integrazione dell’attività di pattugliamento». Dopo due episodi a ottobre nel territorio di Fino del Monte c’è stata una recrudescenza di furti e tentati furti dal 1° dicembre, quindi con l’avvicinarsi delle festività e anche all’inizio del nuovo anno.

Più pattuglie

«L’iniziativa delle nostre amministrazioni nasce con l’obiettivo di rassicurare i cittadini – spiega il sindaco di Rovetta, Mauro Marinoni – visto che vi è stato un aumento tra dicembre e gennaio di segnalazioni, e visto anche il tam tam sui social, abbiamo voluto incontrarci e fare il punto della situazione con le forze dell’ordine cui si rivolgono i cittadini. Non solo, chiedono informazioni anche a noi. Abbiamo deciso quindi di implementare le attività di pattugliamento delle polizie locali in ausilio alle attività dei carabinieri. Ovviamente è importante che i cittadini stiano attenti e soprattutto segnalino alle forze dell’ordine perché possano intervenire».

«Chiamate il 112»

Nei giorni scorsi vi è stato infatti anche un incontro tra i carabinieri di Clusone, le amministrazioni e le polizie locali di Clusone e dell’Unione Comuni della Presolana per un aggiornamento. Proprio a seguito dell’aumento degli episodi, i carabinieri hanno intensificato già da tempo le operazioni di controllo fisse e mobili in vari orari della giornata, in base anche al modus operandi dei ladri, in zone residenziali e non. L’invito degli amministratori e delle forze dell’ordine, esplicitato nel comunicato è sempre quello di prestare attenzione e soprattutto di segnalare. «Oltre a richiamare la necessità che vengano attuati tutti gli accorgimenti possibili per proteggere la propria abitazione, si chiede alla cittadinanza la collaborazione nel segnalare con tempestività al 112 ogni situazione sospetta. È infine sempre indispensabile denunciare l’eventuale furto o anche solo il tentativo di furto subito» si legge sempre nel comunicato.