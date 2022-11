Autista picchiato da un passeggero: 40 giorni di prognosi. Arrestato l’aggressore

Grave aggressione nella serata di lunedì 14 novembre alla stazione delle autolinee di Clusone. Un autista di Sab Arriva è stato aggredito a calci e pugni da un 22enne marocchino . Dopo avergli rubato il telefono cellulare, allontanandosi, il giovane si è poi accanito anche su un autobus parcheggiato, strappando il tergicristallo e rompendo i cristalli del mezzo. Il 22enne è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri che lo hanno arrestato e portato in caserma . A suo carico risultano precedenti per reati contro la persona. Martedì è stato trasferito alla casa circondariale di via Gleno, a Bergamo.